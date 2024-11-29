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ЭСК поддержала решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Факелом»

ЭСК поддержала решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Факелом»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение воронежского «Факела» с просьбой оценить работу арбитра Артёма Чистякова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота московского «Динамо» (1:1) на 45-й минуте матча 16-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 26'     1:1 Гиоргобиани – 90+9'    

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 45-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Динамо» №6 Роберто Фернандеса в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как рука защитника в момент контакта с мячом находится близко к телу в естественном положении, не увеличивая его площадь, а её движение инстинктивно направлено на попытку избежать контакта с мячом.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить матч в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

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