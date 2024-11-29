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Дюков: не могу назвать сотрудника «Крыльев», который передал информацию губернатору

Дюков: не могу назвать сотрудника «Крыльев», который передал информацию губернатору
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что не знает имя сотрудника «Крыльев Советов», который передал информацию губернатору самарской области Вячеславу Федорищеву о том, что в клубе должны 36 млн рублей «преступникам», которые имеют связь с судьями.

«Назвать сотрудника «Крыльев», который передал информацию губернатору, я не могу, потому что не знаю. О ситуации РФС в октябре узнал от Павла Каманцева», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Он уже подал заявление в правоохранительные органы по этому поводу. Позднее губернатор сообщил о намерении подать заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

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