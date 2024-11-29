Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 13-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 13-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Комментарии

Сегодня, 29 ноября, матчем между «Брайтоном» и «Саутгемптоном» стартует 13-й тур английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

29 ноября, пятница:

  • «Брайтон» — «Саутгемптон» — 23:00 мск.

30 ноября, суббота:

  • «Вулверхэмптон» — «Борнмут» — 18:00 мск;
  • «Ноттингем Форест» — «Ипсвич Таун» — 18:00 мск;
  • «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» — 18:00 мск;
  • «Брентфорд» — «Лестер» — 18:00 мск;
  • «Вест Хэм» — «Арсенал» — 20:30 мск.

1 декабря, воскресенье:

  • «Тоттенхэм» — «Фулхэм» — 16:30 мск;
  • «Челси» — «Астон Вилла» — 16:30 мск;
  • «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 16:30 мск;
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 19:00 мск.
Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Судьбоносная встреча «Ливерпуля» с «Сити» и ещё 10 топ-матчей выходных
Рейтинг
Судьбоносная встреча «Ливерпуля» с «Сити» и ещё 10 топ-матчей выходных

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android