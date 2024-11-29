Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 13-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 29 ноября, матчем между «Брайтоном» и «Саутгемптоном» стартует 13-й тур английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

29 ноября, пятница:

«Брайтон» — «Саутгемптон» — 23:00 мск.

30 ноября, суббота:

«Вулверхэмптон» — «Борнмут» — 18:00 мск;

«Ноттингем Форест» — «Ипсвич Таун» — 18:00 мск;

«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» — 18:00 мск;

«Брентфорд» — «Лестер» — 18:00 мск;

«Вест Хэм» — «Арсенал» — 20:30 мск.

1 декабря, воскресенье:

«Тоттенхэм» — «Фулхэм» — 16:30 мск;

«Челси» — «Астон Вилла» — 16:30 мск;

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 16:30 мск;

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 19:00 мск.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: