Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 13-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 29 ноября, матчем между «Брайтоном» и «Саутгемптоном» стартует 13-й тур английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
29 ноября, пятница:
- «Брайтон» — «Саутгемптон» — 23:00 мск.
30 ноября, суббота:
- «Вулверхэмптон» — «Борнмут» — 18:00 мск;
- «Ноттингем Форест» — «Ипсвич Таун» — 18:00 мск;
- «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» — 18:00 мск;
- «Брентфорд» — «Лестер» — 18:00 мск;
- «Вест Хэм» — «Арсенал» — 20:30 мск.
1 декабря, воскресенье:
- «Тоттенхэм» — «Фулхэм» — 16:30 мск;
- «Челси» — «Астон Вилла» — 16:30 мск;
- «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 16:30 мск;
- «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 19:00 мск.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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