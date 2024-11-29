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Дюков заявил, что РФС не намерен устраивать проверки в клубах РПЛ после скандала «Крыльев»

Дюков заявил, что РФС не намерен устраивать проверки в клубах РПЛ после скандала «Крыльев»
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Президент РФС Александр Дюков заявил, что союз не намерен устраивать проверки в клубах РПЛ после коррупционного скандала с участием «Крыльев Советов».

«Во время разговора губернатор подтвердил, что у него есть информация, которую он собирается передать в органы. На данный момент мы не планируем проверок по другим командам. Губернатор не сообщал мне о фактах, которые у него есть в отношении других клубов. Давайте дождёмся результатов проверки. У РФС есть регламентирующие документы, которые предусматривают наказание за подобные поступки. У нас был прецедент ― дело «Чайки», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Он уже подал заявление в правоохранительные органы по этому поводу.

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