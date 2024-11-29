«Спартак» и «Чемпионат» проведут детскую пресс-конференцию с футболистами

Московский «‎Спартак» совместно с «‎Чемпионатом» проведёт детскую пресс-конференцию, где юные журналисты будут задавать вопросы футболистам главной команды красно-белых. Отвечать юным болельщикам будут Манфред Угальде, Олег Рябчук, Миенти Абена и Даниил Зорин. Ведущим пресс-конференции станет бывший вратарь клуба Артём Ребров.

Чтобы попасть на пресс-конференцию, надо придумать интересный вопрос. Именно по этому критерию будут отобраны 10 победителей от «‎Чемпионата»‎, которые смогут попробовать себя в качестве журналистов. Часть участников уже отобрана.

Правила приёма заявок. Если вашему ребёнку от 6 до 14 лет, то:

1. зарегистрируйтесь в программе лояльности «Спартака‎»;

2. заполните форму, указав в ней почту, привязанную к личному кабинету на сайте клуба;

3. ждите, когда с вами свяжутся представители «‎Спартака‎»!

Приём заявок — до 20:00 мск 30 ноября. Детская пресс-конференция пройдёт 3 декабря в 18:00 мск.