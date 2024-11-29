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Расписание матчей 21-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Расписание матчей 21-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 29 ноября, матчем «Балтика» — «Алания» стартует 21-й тур Мелбет Первой лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 21-го тура Первой лиги сезона-2024/2025 (время — московское)

29 ноября, пятница:

20:00. «Балтика» — «Алания».

30 ноября, суббота:

10:00. «Енисей» — «Арсенал» Тула;
13:00. «Сокол» — «СКА-Хабаровск»;
14:00. «Черноморец» — «Уфа».

1 декабря, воскресенье:

14:00. «Чайка» — «Урал»;
15:00. «Сочи» — «КАМАЗ»;
15:00. «Ротор» — «Шинник»;
16:00. «Торпедо» — «Тюмень»;
19:30. «Родина» — «Нефтехимик».

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 42 очка за 20 матчей.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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