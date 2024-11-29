Гвардиола: хочу остаться в «Сити», но ни одна команда не может выступать стабильно 10 лет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о намерении вывести команду из текущего кризиса. В последних шести матчах во всех турнирах «горожане» пять раз проиграли и один раз выступили вничью.

«Я хочу остаться! В момент, когда я почувствую, что не уверен в успехе клуба, сюда придёт другой тренер. Но хочу получить возможность исправить ситуацию и не желаю убегать. Я намерен перестроить команду во многих аспектах, начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона.

Я просил об этом испытании, об этой возможности [продолжить работу в «Манчестер Сити»], поскольку чувствую и знаю, что нужно делать. Очевидно, что сейчас у нас нет привычной последовательности [в результатах]. Но какая команда в мире остаётся стабильной на протяжении 10 лет? Назовите мне хоть одну. Таких команд не существует: ни в НБА, ни в теннисе, ни в любом другом виде спорта, даже в гольфе», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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