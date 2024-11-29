Расписание 12-го тура чемпионата Германии по футболу сезона-2024/2025

Сегодня, 29 ноября, стартует 12-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Пятница, 29 ноября:

22:30 мск. «Санкт-Паули» — «Хольштайн».

Суббота, 30 ноября:

17:30 мск. «Аугсбург» — «Бохум»;

17:30 мск. «Фрайбург» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;

17:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»;

17:30 мск. «Унион» — «Байер»;

16:30 мск. «Вердер» — «Штутгарт»;

20:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».

Воскресенье, 1 декабря:

17:30 мск. «Майнц» — «Хоффенхайм»;

19:30 мск. «Хайденхайм» — «Айнтрахт» Франкфурт.

После 11 туров первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимает «Бавария» с 29 очками. На втором месте находится «Айнтрахт» с 23 очками, третьим идёт «РБ Лейпциг» с 21 очком.