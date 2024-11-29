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Гвардиола: «Сити» нужно менять состав? Ещё недавно мы невероятно играли с «Реалом»

Гвардиола: «Сити» нужно менять состав? Ещё недавно мы невероятно играли с «Реалом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, не считает ли он, что команде необходимо обновить состав для улучшения её результатов. В последних шести матчах во всех турнирах «горожане» пять раз уступили и один раз сыграли вничью.

«Я не совсем с этим согласен. Нельзя забывать, что три месяца назад мы стали чемпионами Англии, выступали в финале Кубка Англии, а также вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где потерпели поражение, невероятным образом сыграв с мадридским «Реалом». Тогда выходили те же самые ребята», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

На стадии 1/4 финала минувшего сезона Лиги чемпионов «Манчестер Сити» не смог пройти «Реал» — 1:1 (пен. 3:4).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    
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