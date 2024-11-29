Объявлены судейские назначения на матчи 21-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 21-го тура Мелбет Первой Лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Балтика» — «Алания»: Инал Танашев (Нальчик) — Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья — Станислав Матвеев (Троицк), инспектор — Андрей Бутенко (Москва), делегат — Иван Егоров (Москва);

«Енисей» — «Арсенал»: Владислав Целовальников (Астрахань) — Виктор Медведев (Москва), Александр Павлов (Саратов), резервный судья — Роман Труханович (Барнаул), инспектор — Николай Левников (Сочи), делегат — Дмитрий Карабин (Москва);

«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: Алексей Лапатухин (Москва) — Евгений Синянский (Ярославль), Александр Приходько (Москва), резервный судья — Ярослав Хромей (Воронеж), инспектор — Михаил Еровенко (Краснодар), делегат — Василий Иванов (Москва);

«Черноморец» — «Уфа»: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург) — Михаил Кистанов (Энгельс), Андрей Филипкин (Екатеринбург), резервный судья — Юрий Карпов (Петрозаводск), VAR — Вера Опейкина (Сочи), АVAR — Алексей Стипиди (Краснодар), инспектор — Александр Кабаков (Москва), делегат — Сергей Змиевский (Москва);

«Чайка» — «Урал»: Антон Анопа (Благовещенск) — Сергей Ядров (Калининград), Игорь Золотарев (Брянск), резервный судья — Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор — Сергей Пантелеев (Тула), делегат — Петр Петухов (Москва);

«Ротор» — «Шинник»: Евгений Галимов (Екатеринбург) — Эдуард Шарипов (Уфа), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья — Богдан Головко (Волгоград), инспектор — Василий Правило (Краснодар), делегат — Сергей Гуторенко (Зарайск);

«Сочи» — «КАМАЗ»: Михаил Черемных (Пермь) — Степан Щербаков (Омск), Ярослав Калиниченко (Пермь), резервный судья — Николай Волошин (Смоленск), VAR — Роман Галимов (Улан-Удэ), АVAR — Константин Шаламберидзе (Москва), инспектор — Дмитрий Попов (Москва), делегат — Юрий Кузнецов (Москва);

«Торпедо» — «Тюмень»: Герман Коваленко (Казань) — Алексей Линкин (Воронеж), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья — Антон Сидорин (Москва), инспектор — Лев Антонов (Владимир), делегат — Андрей Губарьков (Москва);

«Родина» — «Нефтехимик»: Александр Машлякевич (Москва) — Руслан Шекемов (Нальчик), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья — Иван Абросимов (Санкт-Петербург), VAR — Игорь Панин (Дмитров), АVAR — Павел Шадыханов (Москва), инспектор — Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат — Антон Воронцов (Москва).