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«Реал» сообщил о наказании юного фаната, оскорблявшего Винисиуса на почве расизма

«Реал» сообщил о наказании юного фаната, оскорблявшего Винисиуса на почве расизма
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявление, в котором сообщил о наказании для несовершеннолетнего болельщика, оскорблявшего вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора во время матча 25-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:1), который состоялся 18 февраля 2024 года.

Испания - Примера . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Хоселу – 3'     1:1 де Томас – 27'    
Удаления: нет / Карвахаль – 90+5'

«Футбольный клуб мадридский «Реал» сообщает, что несовершеннолетний, оскорбивший на почве расизма Винисиуса Жуниора во время матча между «Райо Вальекано» и «Реалом» на стадионе «Вальекас», направил Винисиусу письмо с извинениями, в котором он выразил сожаление по поводу своего поведения, а также обязался принять участие в социально-образовательных мероприятиях для несовершеннолетних, запрошенных для него прокуратурой. Кроме того, он не сможет посещать стадионы, где проводятся официальные соревнования, в течение года.

Ему придётся заплатить штраф, наложенный за его поведение Государственной комиссией по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте», — сказано в заявлении на сайте «сливочных».

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