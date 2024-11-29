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Тренер женской сборной России Красножан прокомментировал победу в матче с Азербайджаном

Тренер женской сборной России Красножан прокомментировал победу в матче с Азербайджаном
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Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о товарищеском матче с национальной командой Азербайджана (1:0).

«В начале было три-четыре момента, где просто попади в ворота — и можно было бы снять все вопросы о победе в первые 25 минут. А вот дальше появилась некая расслабленность. В целом это случается, когда состав только сыгрывается. Минут 25 они ещё помнят, о чём мы говорили, а дальше — в эмоциях, забывают и начинают бороться. Вот так же у нас получилось и в первом тайме.

Обратили внимание девочек на то, что стали медленнее работать с мячом в конце тайма. Мы неправильно перестраивались в верхнем блоке в обороне. И в целом во втором тайме получилась более равная игра. Но с выходом молодёжи, что приятно, появилась острота. У нас было достаточное количество дебютантов, и их игра порадовала», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.

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