Роналду забил 914-й гол в карьере, реализовав 11-метровый удар в матче с «Дамаком»
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39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду открыл счёт в матче 12-го тура саудовской Про-Лиги с «Дамаком», проходящем в эти минуты, реализовав 11-метровый удар. Этот гол стал 914-м в карьере португальского футболиста.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 12-й тур
29 ноября 2024, пятница. 17:40 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
2-й тайм
2 : 0
Дамак
Хамис-Мушайт
1:0 Роналду – 17' 2:0 Роналду – 80'
Удаления: нет / Бедран – 56'
Матч проходит на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу «Аль-Насра».
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
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