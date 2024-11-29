Семак рассказал, сможет ли Глушенков сыграть 90 минут в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего команды Максима Глушенкова в преддверии матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

— Максим Глушенков, судя по всему, постепенно набирает форму, получает больше игрового времени. Может ли он сыграть 90 минут?

— Насчёт 90 минут посмотрим, надеюсь, что сможет — он уже втягивается. Конечно, достаточно рваный режим получился у него в осенней части сезона: травма, восстановление, травма… конечно, непросто возвращаться после такого, но он полон желания и сил для того, чтобы помогать команде. Он соскучился по футболу, хочет играть. Надеемся, что он сможет помочь команде, — приводит слова Семака пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 1 декабря.