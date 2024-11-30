Юрий Красножан поставил оценку женской сборной России за матч с Азербайджаном

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о товарищеском матче с национальной командой Азербайджана (1:0). Единственный гол — на счету нападающей Марины Фёдоровой. Она отличилась на шестой минуте игры.

«Какую оценку поставлю команде за матч? Победа — это уже выше тройки. Хорошие эпизоды в игре — это твёрдая четвёрка. А негативные моменты — это четыре с минусом, эту оценку и поставим», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.

Второй товарищеский матч с Азербайджаном состоится в понедельник, 2 декабря, на тренировочной базе ФК «Сочи». Эта встреча пройдёт в закрытом режиме.