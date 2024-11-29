Агент Барбоза: после номинации ФИФА интерес к Нино от европейских клубов сильно вырастет

Португальский агент Пауло Барбоза отреагировал на попадание защитника «Зенита» Нино в список претендентов на звание лучшего защитника 2024 года по версии ФИФА.

«Нино номинирован в сборную ФИФА, потому что играет на очень высоком уровне. Это большой аргумент в пользу «Зенита». Теперь ему надо продолжать выступать так же, это значит, что Нино — большая надежда футбола. ФИФА смотрит за Россией.

После этой номинации интерес к Нино от топ-клубов однозначно сильно вырастет. Я думаю, что он достоин играть на уровне топ-клубов Европы», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.