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Агент Барбоза: после номинации ФИФА интерес к Нино от европейских клубов сильно вырастет

Агент Барбоза: после номинации ФИФА интерес к Нино от европейских клубов сильно вырастет
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Португальский агент Пауло Барбоза отреагировал на попадание защитника «Зенита» Нино в список претендентов на звание лучшего защитника 2024 года по версии ФИФА.

«Нино номинирован в сборную ФИФА, потому что играет на очень высоком уровне. Это большой аргумент в пользу «Зенита». Теперь ему надо продолжать выступать так же, это значит, что Нино — большая надежда футбола. ФИФА смотрит за Россией.

После этой номинации интерес к Нино от топ-клубов однозначно сильно вырастет. Я думаю, что он достоин играть на уровне топ-клубов Европы», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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Игрок «Зенита» Нино номинирован на звание лучшего защитника 2024 года по версии ФИФА
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