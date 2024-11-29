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Каманцев объяснил неразглашение фамилии сотрудника «Крыльев», обратившегося к Федорищеву

Каманцев объяснил неразглашение фамилии сотрудника «Крыльев», обратившегося к Федорищеву
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Глава экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев рассказал, почему не разглашается фамилия сотрудника «Крыльев Советов», который обратился к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву.

«Я не вправе говорить за губернатора. Он общается с правоохранительными органами. Вопрос не в том, чтобы знать фамилию сотрудника «Крыльев Советов», который разговаривал с Федорищевым, а в том, чтобы её не разглашать.

Я не знаю, является ли эта информация уже тайной следствия или оперативной проверки, но у нас нет цели помешать этому процессу», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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