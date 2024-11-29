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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 14-го тура Серии А сезона-2024/2025

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 14-го тура Серии А сезона-2024/2025
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Сегодня, 29 ноября, матчем между «Кальяри» и «Вероной» стартует 14-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

29 ноября, пятница:

  • «Кальяри» — «Верона» — 22:45 мск.

30 ноября, суббота:

  • «Комо» — «Монца» — 17:00 мск;
  • «Милан» — «Эмполи» — 20:00 мск;
  • «Болонья» — «Венеция» — 22:45 мск.

1 декабря, воскресенье:

  • «Удинезе» — «Дженоа» — 14:30 мск;
  • «Торино» — «Наполи» — 17:00 мск;
  • «Парма» — «Лацио» — 17:00 мск;
  • «Фиорентина» — «Интер» — 20:00 мск;
  • «Лечче» — «Ювентус» — 22:45 мск.

2 декабря, понедельник:

  • «Рома» — «Аталанта» — 22:45 мск.
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