Геркус: такой футболист, как Батраков, играя в «Валенсии», стоил бы больше € 50 млн

Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус поделился мнением о выступлениях 19-летнего полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в нынешнем сезоне, а также высказался о перспективах игрока уехать в европейский чемпионат.

«Батраков — главное открытие в этом году. У парня все данные есть для того, чтобы стать суперзвездой. Нельзя бросаться такими оценками после половины сезона, нужно хотя бы полтора или два сезона, но сейчас Батраков выглядит именно как суперзвезда.

Дай бог, чтобы Батраков продолжил показывать тот футбол, который он показывает. Уедет ли Батраков летом? Мы говорим про трансфер из России. Конечно, если бы такой мальчик играл в «Валенсии» и его звали бы Лопес, то стояла бы очередь и цена была бы уже за € 50 млн», — приводит слова Геркуса Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Алексей Батраков провёл 15 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Также на его счету пять игр, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. Действующее соглашение полузащитника с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2027 года. В составе основной сборной России сыграл два матча, в которых забил один гол. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.