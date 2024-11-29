Платини — об игровом спаде Мбаппе: великий чемпион должен восставать из пепла

Бывший атакующий полузащитник сборной Франции Мишель Платини поделился мнением о не лучшей игровой форме нападающего «трёхцветных» и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.
«Я вижу, что он немного растерян на поле. Великий чемпион должен восставать из пепла. Это именно то, что сделает Килиана великим чемпионом. [Нынешняя ситуация] останется лишь небольшой проблемой для французского футбола и для него самого», — приводит слова Платини Sport.es.
Мбаппе не был вызван в расположение французской национальной команды в октябре и ноябре. В составе «Реала» в нынешнем сезоне нападающий сыграл 18 матчей, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами.
Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге: