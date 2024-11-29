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Экс-президент «Локо» Наумов: наверное, в «Крыльях» пилят деньги под видом взяток судьям

Экс-президент «Локо» Наумов: наверное, в «Крыльях» пилят деньги под видом взяток судьям
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о ситуации с заявлениями губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. 26 ноября Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«Ситуация с «Крыльями Советов» — это не коррупционный скандал, а буря в стакане. Уже не раз было, когда кто-то начинает кричать: «У нас коррупция!» Чтобы говорить о коррупции и утверждать, что 10 команд замешано в коррупционной схеме, надо всё знать. Это какие 10 команд? Которые занимают первые 10 мест? Если я восьмая команда, то не могу быть на 11-м или 12-м месте? Я же хочу быть вверху, иначе зачем я буду платить судьям? Это бултыхание воды в стакане. Губернатору Самарской области не следует заниматься этими вещами. Если у тебя нет серьёзных фактов, не следует вбрасывать их в общество. Разберитесь сначала у себя в клубе. Вполне возможно, в клубе кто-то пилит эти деньги под видом, что судьям надо заплатить.

Если говорить о массовой коррупции — это значит обидеть весь российский футбол и судейский корпус. Давайте сначала найдём виновных, а потом будем говорить о коррупции. Этот скандал ничем не закончится. А чем он может закончиться? В «Крыльях» начнут разбираться с тем чиновником, который заявил это губернатору. На каком основании он это заявил? Сколько денег и кому? Вот в чём надо разобраться. Если он дезинформировал губернатора, то его надо выгнать с работы. А если это правда, то пусть всё расскажет. Это ничем не закончится, об этом забудут через два дня. «Крылья Советов» нельзя за это наказывать. При чём тут клуб и губернатор? Каждый человек вправе говорить что угодно. Губернатор сказал и сказал. Если будет выявлен факт, что «Крылья» давали деньги, тогда начнётся разбирательство. Но этого 100% не будет», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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