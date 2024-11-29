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В «Реале» не переживают из-за формы Мбаппе, клуб больше беспокоят другие проблемы — Marca

В «Реале» не переживают из-за формы Мбаппе, клуб больше беспокоят другие проблемы — Marca
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В мадридском «Реале» не испытывают беспокойства из-за нынешней игровой формы 25-летнего нападающего Килиана Мбаппе, поскольку есть другие аспекты, в большей степени настораживающие руководство «сливочных». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в «Реале» озадачены уровнем физической подготовки футболистов команды, а также большим количеством травм, с которыми в последнее время столкнулся клуб. Кроме того, боссам «сливочных» не нравится отсутствие чёткой игровой схемы у команды. Ситуация осложняется положением «Королевского клуба» в таблице общего этапа Лиги чемпионов, где он занимает 24-е место.

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