Стали известны цели «Милана» на январское трансферное окно

Итальянский «Милан» рассматривает возможность приобретения французского полузащитника «Монцы» Уоррена Бондо и защитника «Эмполи» Джузеппе Пеццеллы в январское трансферное окно. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, для «россонери» является важным наличия опыта игры в Серии А у потенциальных новичков клуба. Руководство видит в этих футболистах достойное усиление защитных и атакующих способностей команды.

21-летний Бондо выступает за «Монцу» с лета 2022 года, куда он перешёл из «Нанси». В нынешнем сезоне француз принял участие в 14 матчах клуба во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 6 млн.

В нынешнем сезоне 27-летний Пеццелла сыграл за «Эмполи» 13 матче, в которых отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 2,2 млн.