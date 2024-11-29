Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны цели «Милана» на январское трансферное окно

Стали известны цели «Милана» на январское трансферное окно
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский «Милан» рассматривает возможность приобретения французского полузащитника «Монцы» Уоррена Бондо и защитника «Эмполи» Джузеппе Пеццеллы в январское трансферное окно. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, для «россонери» является важным наличия опыта игры в Серии А у потенциальных новичков клуба. Руководство видит в этих футболистах достойное усиление защитных и атакующих способностей команды.

21-летний Бондо выступает за «Монцу» с лета 2022 года, куда он перешёл из «Нанси». В нынешнем сезоне француз принял участие в 14 матчах клуба во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 6 млн.

В нынешнем сезоне 27-летний Пеццелла сыграл за «Эмполи» 13 матче, в которых отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 2,2 млн.

Материалы по теме
Ибрагимович назвал главную проблему «Милана» в нынешнем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android