Агент Барбоза: переход Угальде в АПЛ не невозможен, он мог бы там играть

Агент Пауло Барбоза оценил возможность потенциального перехода нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в клуб английской Премьер-Лиги.

«Англия — единственная страна, в переговорах с которой могут быть трудности. Но переход Угальде в АПЛ из «Спартака» не невозможен. Угальде может играть в АПЛ. Если есть интерес, значит клубы за ним смотрят и считают, что он соответствует уровню», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Манфред Угальде провёл 16 матчей, в которых забил 12 мячкй и оформил две результативные передачи.