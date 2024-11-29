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Агент Барбоза: переход Угальде в АПЛ не невозможен, он мог бы там играть

Агент Барбоза: переход Угальде в АПЛ не невозможен, он мог бы там играть
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Агент Пауло Барбоза оценил возможность потенциального перехода нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в клуб английской Премьер-Лиги.

«Англия — единственная страна, в переговорах с которой могут быть трудности. Но переход Угальде в АПЛ из «Спартака» не невозможен. Угальде может играть в АПЛ. Если есть интерес, значит клубы за ним смотрят и считают, что он соответствует уровню», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Манфред Угальде провёл 16 матчей, в которых забил 12 мячкй и оформил две результативные передачи.

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