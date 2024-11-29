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Александр Мостовой: если «Краснодар» выиграет, «Спартаку» придётся задуматься

Александр Мостовой: если «Краснодар» выиграет, «Спартаку» придётся задуматься
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче «Краснодара» и «Спартака» в 17-м туре РПЛ. Игра пройдёт 1 декабря в Краснодаре.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как мы любим говорить, матч «Краснодар» — «Спартак» — это игра за шесть очков. В случае отрицательного результата в этой игре обеим командам может не хватить этих очков в конце сезона. Я фаворита не вижу. Но «Краснодар» играет дома, поэтому шансы 55 на 45 в пользу «быков».

В случае поражения «Краснодара» математические шансы «Зенита» на чемпионство увеличатся. Но сколько раз было в этом и в прошлом чемпионатах, когда кто-то уступает, и все говорят: «Ну всё». А потом неожиданно уступает другой лидер. Если «Спартак» выиграет, то отрыв до «Краснодара» станет минимальным, а матчей впереди ещё достаточно. Не думаю, что обе команды смотрят на «Зенит»; они смотрят на себя. А если выиграет «Краснодар», то «Спартаку» придётся задуматься», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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