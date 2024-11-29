Флик рассказал о состоянии травмированных Ямаля и Араухо

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о состоянии здоровья вингера Ламиня Ямаля и центрального защитника Рональда Араухо в преддверии матча 15-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом», который состоится завтра, 30 ноября.

«Ямаль вернулся и готов играть. Не знаю, выйдет ли Ламин в стартовом составе, но он будет играть.

Состояние Араухо? С каждым днём он тренируется всё лучше. Не знаю дату его возвращения, но Рональд близок к этому», — приводит слова Флика Marca.

В начале ноября Ямаль травмировал лодыжку. В свою очередь, Араухо не сыграл ни в одном матче нынешнего сезона из-за травмы подколенного сухожилия, полученной им минувшим летом.

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