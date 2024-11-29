«Ответ был ожидаемый». Гамид Агаларов рассказал о просмотре во второй команде «Зенита»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов поделился воспоминаниями о неудачном просмотре во второй команде санкт-петербургского «Зенита» летом 2019 года. На тот момент форвард выступал в составе «Анжи».

«Я должен был переходить из «Анжи» в «Уфу», но клубы не договорились по деньгам, и трансфер сорвался. В итоге я поехал на просмотр во вторую команду «Зенита». Офигел от того, как меня встретили, — у аэропорта ждал минивэн, на нём отвезли в офис к Малафееву. Там встретились, а потом он отвёл меня в ресторан. Блин, я так воодушевился! Ну прикинь, что за уровень?

Вячеслав Александрович обрисовал картину и условия контракта. Через пару дней — просмотровый матч за дубль. Были все: Радимов, Аршавин, Зырянов. Я столько моментов в той игре запорол, ты бы знал! Вообще ничего не летело, просто трагедия. После такого «перформанса» ответ «Зенита» был ожидаемый: «Извините, вы нам не подходите», — приводит слова Агаларова Sport24.

О переходе Гамида Агаларова махачкалинское «Динамо» объявило 21 августа текущего года. Футболист является воспитанником другой дагестанской команды — «Анжи». Ранее Агаларов также успел поиграть в составе «Уфы», астраханского «Волгаря» и грозненского «Ахмата». Напомним, Гамид становился лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тогда футболист, выступая за «Уфу», забил 19 голов в 29 играх.

В нынешнем сезоне 24-летний Агаларов принял участие в 20 матчах «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами, а также отдал две результативные передачи. Действующее соглашение игрока с махачкалинским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.