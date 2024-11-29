«Нужно быть реалистом». Мареска — об участии «Челси» в чемпионской гонке АПЛ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о борьбе за чемпионство в английской Премьер-Лиге. «Челси» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на девять очков.

«Приятно видеть, что команда прогрессирует, это важно. Это радостное чувство. В то же время нужно быть реалистом, и вы сможете увидеть разницу между нами и остальными на данный момент. Это не значит, что мы не собираемся выигрывать матчи и не будем бороться до конца, но главное — это чувствовать, что мы улучшаемся игра за игрой.

«Сити» проиграл три матча подряд, но по-прежнему занимает второе место. «Арсенал» рядом, «Ливерпуль» показывает фантастические результаты. Для меня важно не количество очков и турнирная таблица, а сам процесс.

«Арсенал» вместе уже пять лет, «Ман Сити» — более восьми лет, «Ливерпуль» немного изменился, но по сравнению с прошлым у них не так много нового. Вот в чём причина. Дело не в очках или разнице в турнирной таблице, а в том, что они провели время вместе», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».