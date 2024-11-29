«Реал» попросил Зидана помочь Мбаппе преодолеть сложный период в клубе — Sport.es

Мадридский «Реал» обратился к экс-тренеру и футболисту «сливочных» Зинедину Зидану, чтобы он помог нападающему «Королевского клуба» Килиану Мбаппе преодолеть непростой период в испанском гранде. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Зидан является одним из людей, оказывающих на 25-летнего игрока наибольшее влияние. Экс-полузащитник сборной Франции действовал в качестве связующего звена между Мбаппе и «сливочными» во время переговорного процесса о подписании им контракта с «Реалом».

Подчёркивается, что ранее Зидан оказывал похожую поддержку в клубе бывшему нападающему испанского гранда Кариму Бензема.

Мбаппе не был вызван в расположение французской национальной команды в октябре и ноябре. В составе «Реала» в нынешнем сезоне нападающий сыграл 18 матчей, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами.

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