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Экс-президент «Локо» Наумов: сотрудник клуба говорил, что судью надо сводить в ресторан

Экс-президент «Локо» Наумов: сотрудник клуба говорил, что судью надо сводить в ресторан
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился воспоминаниями о взаимодействии с судьями во время его работы в клубе.

«Помню, когда пришёл в «Локомотив», кое-кто из моих сотрудников поговаривал, что судью надо встретить и сводить в ресторан. Я сказал, что ничего подобного мы делать не будем. Что положено по регламенту, то и будем делать. Не помню, чтобы что-то такое делалось, о чём заявляет губернатор Самарской области. Если с судьями разговаривали, то только в частном порядке. Если кто-то пообещал: «Сделай нам результат, а мы заплатим», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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