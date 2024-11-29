Масоэро: может, из-за прямолинейности у Кержакова возникают какие-то сложности

Защитник румынского «Университатя Клуж», ранее выступавший за российский «Пари Нижний Новгород», Лукас Масоэро высказался о работе с тренером Александром Кержаковым в нижегородском клубе.

«Кержаков — всё ещё молодой специалист. В «Пари НН» он показал отличные результаты, никто не думал, что в первый сезон мы останемся в РПЛ. Так что он проделал отличную работу. Можно разделять его точку зрения или нет, но Александр был очень прям с игроками, говорил, что думает. Быть может, из-за этой прямолинейности у него возникают какие-то сложности. После сезона в Нижнем я слышал разговоры о том, что его хотели продлить, но честно не понимаю, почему он не может задержаться в каком-либо клубе на долгий период», — приводит слова Масоэро «РБ Спорт».

Последним местом работы 41-летнего Александра Кержакова был казахстанский «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года.