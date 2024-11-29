Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Масоэро: может, из-за прямолинейности у Кержакова возникают какие-то сложности

Масоэро: может, из-за прямолинейности у Кержакова возникают какие-то сложности
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник румынского «Университатя Клуж», ранее выступавший за российский «Пари Нижний Новгород», Лукас Масоэро высказался о работе с тренером Александром Кержаковым в нижегородском клубе.

«Кержаков — всё ещё молодой специалист. В «Пари НН» он показал отличные результаты, никто не думал, что в первый сезон мы останемся в РПЛ. Так что он проделал отличную работу. Можно разделять его точку зрения или нет, но Александр был очень прям с игроками, говорил, что думает. Быть может, из-за этой прямолинейности у него возникают какие-то сложности. После сезона в Нижнем я слышал разговоры о том, что его хотели продлить, но честно не понимаю, почему он не может задержаться в каком-либо клубе на долгий период», — приводит слова Масоэро «РБ Спорт».

Последним местом работы 41-летнего Александра Кержакова был казахстанский «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года.

Материалы по теме
Карпин предложил, как Дзюбе и Кержакову решить, кто лучший бомбардир сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android