Роналду забил 915-й гол в карьере в матче саудовского чемпионата

39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 12-го тура саудовской Про-Лиги с «Дамаком», проходящем в эти минуты. Второй гол португальского футболиста во встрече стал для него 915-м в карьере.

Матч проходит на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу «Аль-Насра».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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Залевски и Зелиньски сделали фото с Роналду после матча: