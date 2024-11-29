Дубль Роналду позволил «Аль-Насру» обыграть «Дамак» в матче саудовской Про-Лиги

Завершился матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Дамак». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 17-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, реализовав 11-метровый удар. На 80-й минуте Роналду оформил дубль.

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда набрала 25 очков за 12 матчей. «Дамак» заработал 14 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 30 очков после 11 игр.

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