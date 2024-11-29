Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Роналду позволил «Аль-Насру» обыграть «Дамак» в матче саудовской Про-Лиги

Дубль Роналду позволил «Аль-Насру» обыграть «Дамак» в матче саудовской Про-Лиги
Комментарии

Завершился матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Дамак». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 12-й тур
29 ноября 2024, пятница. 17:40 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Дамак
Хамис-Мушайт
1:0 Роналду – 17'     2:0 Роналду – 80'    
Удаления: нет / Бедран – 56'

На 17-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, реализовав 11-метровый удар. На 80-й минуте Роналду оформил дубль.

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда набрала 25 очков за 12 матчей. «Дамак» заработал 14 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 30 очков после 11 игр.

Календарь чемпионата Саудовской Аравии
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
Материалы по теме
Роналду забил 915-й гол в карьере в матче саудовского чемпионата

Пожилой болельщик в слезах скандирует фамилию Роналду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android