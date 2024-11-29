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Милан Гаич рассказал об изменениях в ЦСКА после прихода Николича

Милан Гаич рассказал об изменениях в ЦСКА после прихода Николича
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Сербский защитник московского ЦСКА Милан Гаич рассказал об изменениях в команде после прихода Марко Николича на пост главного тренера.

— Что нового привнёс Марко в тактику?
— Мы стали больше атаковать через пас, создавать моменты, начиная со своей половины поля, и хорошо развивать игру впереди.

— А если говорить о тренировочном процессе, что особенного в подходе Николича?
— Мы стали больше внимания уделять работе с мячом, появились интересные упражнения на суживание пространства. Сам процесс стал более увлекательным: после каждой тренировки мы остаёмся и бьём по воротам, подаём с фланга, отрабатываем штрафные. Всегда приятно, когда есть такая дополнительная работа, в том числе индивидуальная для каждого игрока. Также в тренировках присутствуют тактические занятия, от которых получаешь удовольствие, а заодно и готовишься к следующей игре, — приводит слова Гаича пресс-служба клуба на официальном сайте.

После 16 сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марко Николича имеют в своём активе 27 очков.

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