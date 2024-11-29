Защитник «Баварии» Дэвис в нетрезвом виде за рулём был остановлен полицией

Канадский защитник немецкой «Баварии» Альфонсо Дэвис был остановлен полицейским патрулём на своём автомобиле Lamborghini Urus в нетрезвом виде. Об этом сообщил Bild.

Сообщается, что во время проверки ночью полицейские заметили запах алкоголя и затем попросили Дэвиса пройти в участок для проверки на алкоголь. Значение результата составило 0,6 промилле. Отмечается, что клуб не прокомментировал ситуацию.

«Уровень алкоголя 0,6 промилле — это правонарушение, а не уголовное преступление. В этом случае Дэвису грозит штраф в € 500 и лишение свободы на один месяц», — сказал немецкий адвокат Дженнаро Фест.