Фёдор Смолов: сейчас матчи сборной России привлекательны для болельщиков

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поделился мнением о соперниках сборной России в период отстранения от международных соревнований, а также высказался об интересе болельщиков к играм национальной команды.

«Я смотрел матчи сборной России с Брунеем и Сирией. Думаю, что для футболистов, которые вызываются, большая честь и гордость быть вызванным в сборную России. Это не решение и желание футболистов, против кого им играть сегодня. Они приезжают в национальную команду, чтобы получать удовольствие. Сейчас такие реалии — приходится играть, с кем договорились. Вы видели, сколько было болельщиков в Краснодаре или в Волгограде? Это означает, что сейчас матчи сборных России привлекательны для болельщиков», — приводит слова Смолова Metaratings.

Напомним, 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

С конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.