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Мостовой: начнутся конфликты, если Доннарумма будет сидеть. Сафонов об этом знает

Мостовой: начнутся конфликты, если Доннарумма будет сидеть. Сафонов об этом знает
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о конкуренции голкиперов «ПСЖ» Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы.

«Когда Сафонов переходил в «ПСЖ», все понимали, что там есть Доннарумма, который является первым номером. Ясно, что там конкуренция. Но Доннарумма входит в тройку лучших вратарей мира. Если его будут сажать на скамейку, то он скажет: «Если вы не хотите давать играть, я уйду». Его же любая команда заберёт. Здорово, что Сафонов ушёл и получает игровую практику. Другое дело, что там Доннарумма. Ничего не сделаешь, будут возникать вопросы, ответы и конфликты, если он будет сидеть на скамейке. Сафонов об этом знает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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