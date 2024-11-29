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Агаларов объяснил, почему отклонил предложения из Европы и перешёл в «Ахмат» в 2022-м

Агаларов объяснил, почему отклонил предложения из Европы и перешёл в «Ахмат» в 2022-м
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов рассказал о несостоявшемся отъезде в европейский чемпионат перед переходом в грозненский «Ахмат» летом 2022 года.

«Переезд в Европу — это лишние месяцы на адаптацию. Там другой менталитет, другой футбол. К тому же в 22 года мне было бы тяжело одному в другой стране. В этой ситуации долгосрочный контракт успокаивает. Переезд в Европу — более рациональный поступок? Возможно. Но «Маритиму» в тот сезон вылетел, так что было бы не сильно лучше.

К Шамилю Камилычу [Газизову] также приходил «Лёвен» из Бельгии. Но там тоже была аренда. Самое крутое предложение было от итальянской «Болоньи». У них было одно место для футболиста не из Евросоюза. Искали центрального защитника и нападающего — по их словам, в приоритете был форвард. Мы созвонились по зуму — я, директор из Италии, агенты, отец. Созвонились просто ради знакомства. Чёткого ответа от них я так и не получил — рассчитывают на меня или нет. Надо было ждать ещё несколько недель, а я и так полтора месяца находился в подвешенном состоянии. В итоге через три дня подписал контракт с «Ахматом». Кстати, на место легионера «Болонья» привезла защитника», — приводит слова Агаларова Sport24.

О переходе Гамида Агаларова махачкалинское «Динамо» объявило 21 августа текущего года. Футболист является воспитанником другой дагестанской команды — «Анжи». Ранее Агаларов также успел поиграть в составе «Уфы», астраханского «Волгаря» и грозненского «Ахмата». Напомним, Гамид становился лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тогда футболист, выступая за «Уфу», забил 19 голов в 29 играх.

В нынешнем сезоне 24-летний Агаларов принял участие в 20 матчах «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами, а также отдал две результативные передачи. Действующее соглашение игрока с махачкалинским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

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