Три клуба из Саудовской Аравии интересуются Де Брёйне — Джейкобс

«Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» проявляют интерес к 33-летнему атакующему полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брёйне. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на интерес саудовских клубов к бельгийскому футболисту, возможны варианты того, что он либо продлит контракт с «Манчестер Сити», заканчивающийся летом 2025 года, либо продолжит карьеру в МЛС.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Де Брёйне преподали урок уличного футбола: