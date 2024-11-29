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Василий Березуцкий стартовал с победы в качестве главного тренера «Сабаха»

Василий Березуцкий стартовал с победы в качестве главного тренера «Сабаха»
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Завершился матч 15-го тура азербайджанской Премьер-лиги, в котором встречались «Сабах» и «Сабаил». Команда Василия Березуцкого одержала победу с минимальным счётом 1:0.

Азербайджан — Премьер-лига . 15-й тур
29 ноября 2024, пятница. 18:00 МСК
Сабах
Баку
Окончен
1 : 0
Сабаил
Баку
1:0 Миккельс – 29'    

Единственный гол на счету Джой-Лэнса Миккельса. Он отличился на 29-й минуте встречи. Для Василия Березуцкого этот матч стал первым в качестве главного тренера «Сабаха». Столичный клуб одержал первую победу в последних восьми матчах чемпионата Азербайджана.

«Сабах» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. Команда набрала 22 очка за 15 матчей. «Сабаил» располагается на девятой строчке, заработав восемь очков. На первом месте располагается «Араз-Нахчыван» (36).

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