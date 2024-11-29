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Три клуба из Бразилии интересуются вингером «Зенита» Артуром — Дорнелес, Батиста

Три клуба из Бразилии интересуются вингером «Зенита» Артуром — Дорнелес, Батиста
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«Гремио» проявляет интерес к 26-летнему крайнему нападающему «Зенита» Артуру. Об этом сообщает журналист Калиэль Дорнелес в соцсети Х (ранее Twitter).

При этом, согласно информации журналиста Самуэля Батисты, на футболиста санкт-петербургского клуба также претендуют бразильские «Крузейро» и «Интернасьонал».

В нынешнем сезоне Артур принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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