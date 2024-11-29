Милан Гаич высказался о неудачных результатах ЦСКА в последних матчах

Сербский защитник московского ЦСКА Милан Гаич поделился мыслями о недавней серии из неудачных матчей для армейцев. В последних четырёх встречах РПЛ армейцы одержали одну победу, однажды сыграли вничью и два раза уступили.

«Был сложный период, в паре игр мы не смогли поразить ворота соперников. А если ты не забиваешь — то просто не можешь победить. К сожалению, в футболе это работает именно так. Думаю, что проблемы, которые у нас были, мы решили между собой внутри команды в процессе тренировок и дополнительной работы — старались найти то, что не работало, и исправляли это. К игре с «Крыльями» мы были готовы лучше и одержали победу. У каждой команды бывают такие периоды: складываются неудачные эпизоды, по каким-то параметрам лучше оказывается соперник. Самое главное — быстро завершить такой отрезок и двигаться дальше.

Николич назвал эту серию мини-кризисом, связанным с чрезмерной уверенностью команды? Да, в этом есть доля правды. Если смотреть статистику наших матчей до выезда в Махачкалу, то у нас было семь уверенных выигрышей, одна ничья и одно поражение. Конечно, когда ты стабильно играешь и побеждаешь на определённом отрезке, это точно придаёт уверенности. В современном футболе очень важно найти границу уверенности и не перейти к расслабленности. Возможно, мы немного зашли за черту — такое случается. Во встрече с «Факелом» 90 минут контролировали игру, создавали моменты, но не получалось реализовать их. После таких матчей начинаешь в себе сомневаться, а за этим следуют неудачи», — приводит слова Гаича пресс-служба клуба на официальном сайте.

После 16 сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марко Николича имеют в своём активе 27 очков.