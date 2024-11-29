Винисиус признан лучшим игроком ноября в Ла Лиге

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом испанской Ла Лиги по итогам ноября. Об этом информирует пресс-служба турнира в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем месяце бразильский футболист принял участие в двух матчах чемпионата Испании, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Всего в нынешнем сезоне Винисиус сыграл 18 матчей во всех турнирах, где забил 12 голов и сделал восемь результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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