«Балтика» — «Алания»: Пряхин открыл счёт на 22-й минуте
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В эти минуты проходит матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и владикавказская «Алания». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). «Балтика» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
29 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Перерыв
2 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Пряхин – 21' 2:0 Пряхин – 45+1'
На 22-й минуте счёт открыл нападающий «Балтики» Сергей Пряхин.
«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 42 очка за 20 матчей. «Алания» располагается на предпоследней, 17-й строчке, заработав 18 очков за аналогичное количество игр.
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