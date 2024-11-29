«Балтика» — «Алания»: Пряхин открыл счёт на 22-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и владикавказская «Алания». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). «Балтика» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте счёт открыл нападающий «Балтики» Сергей Пряхин.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 42 очка за 20 матчей. «Алания» располагается на предпоследней, 17-й строчке, заработав 18 очков за аналогичное количество игр.