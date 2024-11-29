В «Локомотиве» назвали ерундой информацию о недовольстве тренерского штаба Севикяном

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о недовольстве тренерского штаба выступлениями полузащитника красно-зелёных Эдгара Севикяна.

«То, что тренерский штаб недоволен Севикяном, — полная ерунда, не верьте этим слухам. Эдгар хорошо работает, делает свою работу правильно.

Сейчас не буду комментировать возможный выкуп Севикяна из аренды. Но всё в порядке», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Эдгар Севикян перешёл в «Локомотив» из венгерского «Ференцвароша» на правах аренды. Московский клуб объявил о трансфере 6 сентября. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025 и предусматривает опцию выкупа. В нынешнем сезоне Севикян принял участие в 12 матчах железнодорожников во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи.