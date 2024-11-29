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Александр Мостовой: как закончится коррупционный скандал в «Крыльях»? Как обычно — ничем

Александр Мостовой: как закончится коррупционный скандал в «Крыльях»? Как обычно — ничем
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о возможных последствиях заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

— Как вы считаете, чем закончится коррупционный скандал в «Крыльях Советов»?
— Как обычно — ничем, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы.

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