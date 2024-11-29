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Роналду одним предложением отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче Про-Лиги

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Дамаком» (2:0), в котором он оформил дубль.

«Три очка, два гола и мы продолжим!», — написал Роналду в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Два гола 39-летнего футболиста, забитые им во встрече с «Дамаком», стали для него 914-м и 915-м в карьере.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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Залевски и Зелиньски сделали фото с Роналду после матча: