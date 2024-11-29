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22:45 Мск
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«Балтика» — «Алания»: Пряхин оформил дубль на 45+1-й минуте

«Балтика» — «Алания»: Пряхин оформил дубль на 45+1-й минуте
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В эти минуты проходит матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и владикавказская «Алания». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). «Балтика» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
29 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Пряхин – 21'     2:0 Пряхин – 45+1'     3:0 Никишин – 80'    

На 45+1-й минуте нападающий «Балтики» Сергей Пряхин оформил дубль.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 42 очка за 20 матчей. «Алания» располагается на предпоследней, 17-й строчке, заработав 18 очков за аналогичное количество игр.

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