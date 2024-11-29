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Беллингем извинился перед фанатами «Реала» за проигрыш «Ливерпулю» в матче ЛЧ

Беллингем извинился перед фанатами «Реала» за проигрыш «Ливерпулю» в матче ЛЧ
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем попросил прощения у болельщиков «сливочных» за поражение в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем», в котором испанский гранд уступил со счётом 0:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«Всегда находимся на шаг впереди, но на текущий момент — на два позади. Действительно разочаровывающее выступление и результат, несмотря на блестящего соперника. Я должен поблагодарить всех и извиниться перед всеми мадридцами, которые последовали за нами в Англию. Нет смысла зацикливаться на том, что нельзя изменить. Мы должны оставаться вместе и подталкивать друг друга на следующих важных этапах», — написал Беллингем в своём аккаунте в социальной сети.

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