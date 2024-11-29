Словенский защитник «Динамо» Мх назвал имя лучшего игрока РПЛ

Словенский защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо назвал бразильского полузащитника «Зенита» Вендела лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги.

— Кто сейчас является лучшим игроком РПЛ?

— Для меня это Вендел. Сразу же понял, что это топ-футболист. Он реально из тех, кто на поле делает разницу, — приводит слова Джапо «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.